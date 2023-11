JD1TV: Armado com faca, jovem ataca Batalhão de Choque e morre na Capital

Um rapaz, de aproximadamente 20 anos, identificado como' Malboro', morreu em confronto com policiais do Batalhão de Choque, na Rua Arthur Marinho, localizada no bairro Jardim Sayonara, no início da tarde desta segunda-feira (27), em Campo Grande.

Ele teria avançado pra cima da guarnição, armado com uma faca, em uma área de tratamento de esgoto. O local onde a vítima estava é conhecido como ponto de venda e consumo de entorpecentes e estava sendo vistoriado pelos policiais. Ao vistoriar um dos cômodos do local, um dos jovens que estava deitado, ao perceber a presença da equipe partiu para cima de um deles com uma faca.

No cômodo, além da faca que o indivíduo tinha posse, bem próximo havia um simulacro de arma de fogo.Vizinhos ouviram alguns tiros sendo efetuados.

Depois de baleado, a vítima foi socorrida pelas equipes do Choque, mas morreu ainda no local. Neste momento, a equipe de Choque está no local juntamente com a Perícia, aguardando a Polícia Civil.

