JD1TV: Jovem vai parar no hospital após ser agredido durante briga generalizada em MS

Um rapaz, de 23 anos, foi hospitalizado após ser espancado durante uma briga ocorrida em frente a uma casa de festas durante a madrugada de sábado (6), na cidade de Costa Rica.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava no evento, já no final quando as portas estavam fechadas, uma briga começou a acontecer entre alguns homens. Ao tentar separar a confusão, acabou sendo atingido, caiu no chão e bateu a cabeça.

O jovem foi levado ao hospital e expressou o desejo de representar criminalmente contra os agressores. Diante disso, a ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa, contra um homem, de 31 anos, que lhe atingiu com um soco.

Por conta do registro, a Polícia Militar também identificou três outros envolvidos na briga, sendo homens de 26, 31 e 40 anos. Todos foram citados no boletim de ocorrência pelo crime vias de fato.

Assista a um vídeo da confusão:

