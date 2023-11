JD1TV: Jovens ficam penduradas e caem de roda gigante em parque de diversões

Da redação - com CM7

Um jovem ficou pendurada em uma roda gigante e caiu em sobre uma barraca em um parque de diversões. O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira (31), no Centro de Eventos de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

Conforme as informações do site CM7, um vídeo registrado por populares que testemunharam a situação mostra a jovem pendurada em um dos brinquedos, em desespero e logo em seguida caindo em cima de uma barraca.

Momentos antes, outra menina havia caído do brinquedo, não sendo registrado em vídeo. Segundo informações repassadas para a polícia, as duas jovens foram socorridas por populares e levadas para o hospital, apesar do susto, elas passam bem.

