JD1TV: JustiÃ§a solta mÃºsico que bateu na namorada com a filha no colo em Campo Grande

Músico, de 38 anos, que estava preso por bater na namorada, uma jornalista de 37 anos, enquanto ela estava amamentando, acabou recebendo liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica durante a terça-feira (11).

Conforme a decisão, obtida pelo JD1, a soltura foi expedida pela 3° Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e assinada pelo Desembargador Fernando Paes de Campos.

O monitoramento eletrônico terá 180 dias, sendo que o único lugar que ele não pode se aproximar é a casa da vítima, localizada no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Esse afastamento também é resguardado por uma medida protetiva em desfavor do músico, onde ele não pode se aproximar a menos de 200 metros da jornalista, familiar dela ou testemunha do inquérito. Porém, a filha do casal ainda poderá visitar e ter contato com o pai, conforme deliberação.

“No dia, a gente saiu de uma confraternização na casa de um casal de amigos. Foi uma tarde agradável, não houve briga. Voltamos pra minha casa e na hora de entrar, enquanto eu estava com a neném no colo, ele me deu uma porrada dizendo: ‘agora você vai ter o que falar’. Depois disso foram vários golpes”, explicou a vítima.

Em vídeos, gravados após as agressões, a jornalista aparece com o rosto sangrando enquanto segura a filha pequena no colo. Na noite das agressões, o músico foi preso e levado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), enquanto a vítima foi para o posto de saúde antes de ir para a Santa Casa, onde constatou uma fratura no rosto causada pelos golpes do autor.

“Estou passando para falar que fui agredida. A partir de hoje a neném não tem mais o pai dela. Hoje é dia 3 de março. Ele vai pagar pelo que tá fazendo”, fala a jornalista nos vídeos. Assista:

