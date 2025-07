JD1TV: 'Justiceiros' dão corretivo em ladrão de lixeira no Nova Lima

Um grupo chamado ‘Justiceiros’ está procurando por ladrões de lixeiras e hidrômetros na região do bairro Nova Lima, localizado no extremo norte de Campo Grande. Hoje (16), eles pegaram um dos criminosos e ‘deram um corretivo’ nele.

Conforme as informações iniciais, o bairro vem sofrendo com uma onda de furtos de lixeiras e hidrômetros de cavaletes. Diante da situação, um grupo de homens se uniu para procurar os criminosos, que geralmente cometem o crime para vender o material em ferro-velho ilegal e conseguir dinheiro para comprar entorpecentes.

O homem, identificado como Rogério, havia sido flagrado furtando uma lixeira na Rua Alberto da Veiga Nova Lima, durante a madrugada de hoje. Ele quebra o objeto e sai andando, como se nada tivesse acontecido.

Durante as buscas, ele foi achado em um imóvel da região. Na segunda imagem um homem segura um pedaço de madeira mandando o suspeito colocar as mãos para trás enquanto golpeia.

Posteriormente, o homem sai correndo e acaba sendo perseguido pelo grupo. Não foram divulgadas informações a respeito do paradeiro do ladrão e nem se ele apanhou mais.

Apesar de negar o crime, a lixeira furtada durante a madrugada foi encontrada na casa do suspeito.

Assista as imagens: