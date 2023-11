JD1TV: 'Kill Bill' de MS? Mulher persegue homem com facas ao ser cobrada por dívida

Um cobrador, de 41 anos, foi esfaqueado no braço tentando receber o valor de uma dívida durante a noite de quarta-feira (8), na Rua Vinte e Cinco, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pois uma mulher armada com duas facas estaria correndo atras de um homem no meio da rua. Ao chegar no local indicado, fizeram contato com o marido da autora.

Para as autoridades policiais, ele contou que a vítima chegou ao estabelecimento comercial do casal bastante agressivo e alterado, ameaçando os dois. O trio então começou a discutir e acabaram entrando em vias de fato, onde para se defender a mulher pegou duas facas, vindo a atingir o braço direito da vítima. Por medo de ser presa, a autora saiu correndo do local.

Os militares se deslocaram até o Hospital Municipal, na unidade de saúde avistaram um GM Prisma com dois pneus furados e sangue na lateral. Em conversa com a vítima, eles ouviram uma versão diferente do ocorrido.

A vítima relatou que havia ido até o local cobrar uma dívida, porém, foi recebido com bastante agressividade por parte da autora e seu marido. A mulher então teria pegado as facas e o golpeado no braço. Para não ser atingido de novo, ele correu para dentro do carro.

Vendo que não conseguiria acertar novamente a vítima, a mulher teria então furado os pneus do veículo.

A PM chegou a fazer rondas pelo local, porém, não tiveram êxito em localizar a autora até o momento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, como lesão corporal dolosa e dano.

O site local Bolsão News, publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra a perseguição e a autora com as duas facas. Assista as imagens:

