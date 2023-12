JD1TV: Ladrão aproveita a madrugada para furtar loja de celular no Jd. Presidente

A dona de uma loja, que revende celulares e aparelhos eletrônicos na Rua Adis Abeba, no Jardim Presidente, em Campo Grande, procurou a delegacia na manhã desta terça-feira (5), para informar que seu estabelecimento teria sido furtado.

Conforme o boletim de ocorrência, obtido pelo JD1, ao chegar para trabalhar a vítima percebeu que o local havia sido invadido durante a madrugada.

O ladrão, ainda não identificado, entrou e saiu levando uma televisão 32 polegadas, um notebook, cerca de 12 bonés, seis bolsas, duas caixas de som, dois celulares, duas câmeras filmadoras, um aparelho de barbear e oito mochilas. As autoridades, a dona do comércio informou que o prejuízo, quando somados todos os produtos, chega a R$ 5 mil.

Ela não tem suspeita de quem seja o autor, dizendo ainda não haver testemunhas do furto. O estabelecimento possui câmeras de segurança na parte externa, mas o aparelho teria sido danificado pelo homem.

O caso foi então registrado como furto na 2° Delegacia de Polícia Civil da Capital.

Imagens internadas, de dentro do estabelecimento, foram encaminhadas ao JD1. Assista:

