JD1TV: Ladrão de fios é perseguido e 'implora' pela polícia em Campo Grande

Na madrugada de quinta-feira (15), um homem suspeito de furto de fios de cobre na Vila Taquarussu, região do Bairro Jardim Jacy, em Campo Grande, foi surpreendido por populares e acabou sendo perseguido pelas ruas, conforme registrado por uma câmera de segurança.

O caso chamou a atenção dos moradores, sendo encaminhado à redação do JD1 Notícias. O áudio capturado pelo equipamento de monitoramento revela o momento em que o suspeito, após ser alcançado pelos transeuntes, pede socorro da polícia.

A filmagem não registra as supostas agressões sofridas pelo suspeito, mas é possível ouvir claramente seus apelos por ajuda: “chama a polícia, polícia, polícia…” O momento de detenção do suspeito também não foi capturado pela câmera, no entanto, aparentemente, após sofrer retaliações, ele foi liberado.

Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também