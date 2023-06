JD1TV: Ladrão é baleado e apanha durante tentativa de roubo no Coronel Antonino

Um ladrão, de 23 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (12), na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima estava armada e reagiu ao assalto.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem estava acompanhado de um comparsa quando abordaram um grupo de pessoas na intenção de cometer o assalto. Durante a ação, ele chega a mostrar que estava armado enquanto o colega ‘monta’ na moto que seria levada pela dupla.

O que os dois não esperavam é que o proprietário do veículo estivesse armado reagindo ao assalto. Ele atirou diversas vezes no rapaz e mesmo após ele cair, continuou efetuando disparos e o agredindo com socos, coronhadas e chutes.

O comparsa do baleado chegou ainda a tentar fugir com a motocicleta, mas a abandonou fugindo a pé. Uma das pessoas que estava no meio do grupo abordado e acompanhou toda ação, desarmou o assaltante após vê-lo caído.

‘Ajudou’ a acertá-lo com algumas coronhadas e chutes, fugindo sem capacete na moto em que a dupla chegou para cometer o crime. Ele acabou sendo abordado pelas equipes policiais junto com a arma tirada do ladrão, sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O assaltante precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, bastante machucado, ele foi primeiro para a UPA Coronel Antonino. Porém, devido a gravidade dos ferimentos acabou sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A vítima, responsável por reagir e balear o assaltante, fugiu do local escondendo a moto na casa do irmão, na mesma região onde a tentativa de roubo aconteceu. Apesar das diligências feitas pelas equipes policiais, o homem não foi localizado.

Durante a revista a mochila que o autor carregava, as equipes policiais encontraram cinco ‘volumes’ de maconha tipo Skank, pesando um total de 1,930 kg. Apesar de estar internado no hospital, o assaltante está com escolta policial e depois de ser solto será preso por roubo, tráfico e evasão de custódia legal.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) como lesão corporal dolosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas.

Imagens de câmera de segurança flagraram toda ação violenta. As imagens são fortes e foram borradas para evitar exposição das vítimas. Assista:

