JD1TV: Ladrão é preso após roubar Drogasil da Mato Grosso

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a noite de segunda-feira (25), momentos após roubar a Farmácia Drogasil, localizada na esquina da Avenida Mato Grosso com a a Rua Rio Grande do Sul, região central de Campo Grande. Ele teria usado uma faca para ameaçar a funcionária do local.

Conforme as informações policiais, equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram informadas sobre o ocorrido. Na famácia, a vítima contou que o homem era alto, magro e tinha tatuagem nos braços. Durante o assalto, ele usou uma faca para ameaçar a trabalhadora enquanto exigia que ela entregasse todas as cédulas do caixa.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento ajuaram as equipes a dar unicio as investigações. A gerente da farmácia contou que no dia 17 de setembro, o mesmo homem teria cometido um assalto no local.

Foi descoberto que ele ficou alguns minutos no celular, ainda dentro da farmácia. Ao sair, ele entrou em um veículo posteriormente identificado como carro de aplicativo.

Localizado pelos policias, o motorista contou que fez a corrida para um homem chamado Lécio. Durante o tragéto, o autor pediu para ser deixado em uma conveniência no Jardim Aeroporto, mudando o percurso solicitado pelo aplicativo.

Ele foi encontrado na conveniência mencionada pelo motorista. Ao ser abordado, o homem confessou o crime. Na revista pessoal, foi localizada a faca usada no crime e ainda R$ 259,00 em dinheiro. O autor contou aos militares que havia gastado parte do dinheiro roubado com bebida e comida, além de pagar a corrida de aplicativo até o local em que estava.



O homem foi preso em flagrante pelo crime e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Assista ao momento em que a farmácia é assaltada:

