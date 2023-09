JD1TV: Ladrão furta bicicleta na 'cara dura' dentro de condomínio no Centro-Oeste

Um trabalhador teve a bicicleta usada para o deslocamento até o serviço furtada na ‘cara dura’ no começo da manhã desta terça-feira (5), dentro do Condomínio Cuiabá, localizado na Rua Cabreúva, região do Bairro Jardim Centro-Oeste. Câmeras de segurança do apartamento flagrou toda ação do autor.

A mãe do rapaz, Sônia Rondon, disse ao JD1 que o filho de 20 anos ainda paga pela bicicleta. “Ele está pagando R$ 1,8 mil. Que está sendo descontada em folha de pagamento da empresa onde ele trabalha. Usava a bicicleta para ir e voltar todos os dias do serviço”, informou.

Moradores do condomínio há cinco anos, ela comentou ainda que está é a primeira vez que um objeto é furtado seu apartamento, localizado no térreo do conjunto habitacional. Porém, alguns condôminos já notificaram a existência de roubos e furtos no local.

Apesar de pouco comum, Sônia tem câmeras de segurança instaladas, que flagraram toda ação. Ela acredita que o homem não sabia que estava sendo filmado. “A pessoa que roubou já estava cuidando, pois no vídeo vimos que foi direto para roubar a bicicleta e usou chaves para abrir o cadeado que era de uma marca boa. As filmagens so pegaram o boné, não deu pra ver o rosto dele”.

Descontente com a situação, a aposentada disse se sentir lesada com o que aconteceu.

“Eu me senti muito lesada e muito, muito frustrada! Meu filho ficou muito triste, por ser de trabalho e ainda está pagando!”, declarou.

Por conta da correria, a família ainda não teve tempo de ir registrar um boletim de ocorrência, informando sobre o furto.

Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também