JD1TV: Ladrão invade e assalta casa do Secretário de Obras de Ponta Porã

A casa do Secretário de Obras de Ponta Porã, André Manosso, foi invadida durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8). O assaltante fugiu levando joias.

Conforme as informações policias, o homem estava armado com uma pistola 9mm quando entrou no imóvel anunciado o assalto, questionando onde estaria o cofre da família. Ele usava calça jeans, tênis branco e camisa manga comprida azul.

Depois de pegar as joias, que ainda não tiveram valor estimado divulgado, ele fugiu correndo. Porém, acabou deixando cair uma cápsula da arma, que já está em poder da polícia.

O ladrão abandonou uma moto vermelha, em uma região de mata, que possivelmente foi utilizada na fuga.

Apesar de não ter tido feridos no assalto, o Secretário municipal de Segurança Pública do município, Marcelino Nunes, destacou que houve muita truculência e violência por parte do assaltante.

Equipes das policiais do município estão em diligências, por toda a região, para tentar localizar o autor do crime.

Assista o momento em que o homem foge da residência:

