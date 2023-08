JD1TV: Ladrão morre ao trocar tiros com a PM no Danúbio Azul

Na tarde desta quinta-feira (10), um jovem de 22 anos, identificado como Marco Antônio Arguelho de Almeida, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar no bairro Danúbio Azul. A vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de saúde do bairro Nova Bahia, mas morreu no local.

De acordo com as informações preliminares, o rapaz é dono de uma extensa ficha policial, e era suspeito de ter roubado um supermercado da região na noite anterior. Por esse motivo, a polícia estava realizando diligências no bairro para encontrar o autor do crime, quando receberam denúncias anônimas do local em que Marco se encontrava.

O local tratava-se de um conjunto de quartos, normalmente frequentada por usuários de drogas. Ao chegarem , os policiais se depararam com o suspeito apontando um revólver calibre 12 para a porta, momento em que o confronto começou e o rapaz levou um tiro na região do tórax.

