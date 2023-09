JD1TV: Ladrão sorri enquanto apanha de lutadora sem calcinha

Um vídeo que viralizou nas redes socais mostra o momento em que uma suposta lutadora de Jiu-Jitsu bate em ladrão que havia cometido um roubo contra ela. No entanto, a mulher estava embriagada, apenas de vestido e sem calcinha.

Nas imagens, divulgadas no Twitter, ela grita perguntando onde estão as coisas roubadas. Enquanto isso, ele começa a dar risada, o que irrita a lutadora. Por conta disso, ela acerta diversos socos no homem.

Enquanto apanhava, o ladrão continuava a dar risada enquanto olhava para as genitálias da suposta vítima. Assista:

