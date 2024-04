JD1TV: Ladrões foram agressivos em assalto antes de morrerem em confronto com a PM

Câmera de segurança flagrou o exato momento em que uma família, que mora no bairro Guanandi, foi alvo de um assalto a mão armada por Sherek e seu comparsa, ainda não identificado, na noite deste domingo (31). Os dois criminosos morreram durante uma troca de tiros com policiais da Força Tática, na BR-262.

As imagens, que captam o áudio ambiente, mostra o desespero da família que foi abordada em frente a própria residência. O veículo, um Volkswagen Virtus, estava estacionado e em menos de um minuto, os dois ladrões conseguiram render, ameaçar e levar o carro, fugindo em alta velocidade.

Em uma das frases ditas é possível notar que a família ainda tenta pegar alguns itens que estavam dentro do carro, mas são proibidos pelos dois ladrões, que bastante agressivos, dizem a todo momento: "Chave do carro, vai".

Após conseguirem a chave, eles entram no carro. No fundo, ainda é perceptível que uma voz feminina tenta pela última vez retirar os objetos do veículo. "Pera aí, moço, deixa eu pegar a bolsa", mas o pedido foi em vão e Cristiano de Souza e seu comparsa saem em disparada.

Por volta das 22h, a equipe da Força Tática conseguiu localizar os indivíduos trafegando em alta velocidade pela BR-262. Houve uma tentativa de abordagem, mas os criminosos se mostraram resistente e continuaram a fugir, mas perderam o controle e bateram em uma guia da rodovia.

Ao descerem do veículo, Sherek e o comparsa apontaram a arma para os policiais que se aproximavam e dispararam, obrigando os militares a revidar a injusta agressão e conseguiu neutralizá-los e desarmá-los.

Os dois foram socorridos ainda com vida para o Hospital Regional, mas não resistiram aos ferimentos.

JD1TV: Ladrões foram agressivos em assalto antes de morrerem em confronto com a PMhttps://t.co/ZtFs8xfBZ0 pic.twitter.com/M5YH4JgtpM — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 1, 2024

