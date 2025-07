JD1TV: Machucado, lobinho é resgatado de buraco na Chácara dos Poderes

Um lobinho, também conhecido como cachorro-do-mato, foi resgatado na manhã desta sexta-feira (4) pela PMA (Polícia Militar Ambiental) na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o animal silvestre foi encontrado ferido por um morador da região, que acionou o resgate ao perceber que o bicho estava caído e imóvel.

Em um vídeo, é possível ver que o animal aparenta estar visivelmente machucado, uma vez que não quase não tem reação ao ver a aproximação dos policiais. Posteriormente, ele é resgatado cuidadosamente e colocado dentro de uma caixa de transporte.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde passará por avaliação e receberá os cuidados veterinários necessários para sua recuperação.

Assista: