JD1TV: Mãe de aluno é esfaqueada em escola municipal de Campo Grande

Uma mãe, de 46 anos, foi esfaqueada nas costas, no início da tarde desta quinta-feira (18), na Escola Municipal Bernardo Franco Baís, no Centro de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada e está no local.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, o autor seria um ex-aluno da escola municipal, com idade entre 15 a 17 anos, o menor está trancado no banheiro e atualmente estuda no colégio Coração de Maria.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Semed (Secretaria Municipal de Educação), mas ainda não obteve retorno.

