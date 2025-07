JD1TV: Mãe desconhecia abusos de marido em bebê que morreu em Camapuã

A mãe da bebê, de 1 ano e 9 meses, que morreu nesta quarta-feira (9), com sinais de abuso, disse que desconhecia qualquer ação libidinosa do marido na filha. O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante, após confessar os atos.

O delegado Matheus Vital, explicou que os policiais realizaram diligências e conversaram com os pais, sendo que a mãe manteve a versão de que desconhecia os abusos. Já o pai, confessou os crimes de estupro com conjunção carnal.

A Polícia Civil tomou conhecimento do fato após a mãe da criança procurar atendimento médico para a vítima, em virtude de insuficiência respiratória, tendo em vista que a criança estava em contínuo tratamento de traqueostomia. Durante o atendimento médico, os profissionais da área da saúde identificaram que havia vestígios de abusos sexuais.

A partir das informações recebidas, a polícia iniciou imediatamente as investigações, para apurar a autoria do crime e uma equipe foi até o hospital onde a criança foi atendida. Ao ser questionado pelos policiais civis e militares ainda no hospital, ele confessou, espontaneamente, ter “mexido” com a criança.

No interrogatório, o investigado confirmou os fatos, confessando a prática de ato libidinoso contra a criança. Diante disso, o autor foi preso em flagrante e indiciado pela prática do crime de estupro de vulnerável com resultado morte.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL de Costa Rica para exame necroscópico e sexológico.

