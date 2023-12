JD1TV: Mãe e bebê são atropelados por caminhão de lixo em Corumbá

Uma mulher e a filha dela, um bebê que estava em um carrinho, foram atropeladas durante a manhã desta terça-feira (12), na Rua Manoel Cavassa, área portuária de Corumbá.

Conforme as informações iniciais, a mulher estava empurrando o carrinho pela rua quando o caminhão de coleta de lixo, que estava parado no trecho da calçada, começa a se movimentar.

Neste momento, ela acaba se aproximando das rodas dianteiras do veículo sem que o motorista as veja. Em seguida, a mulher é atingida e cai na lateral, enquanto a criança e o carrinho passam debaixo do caminhão.

Apesar da batida forte, a criança não teve ferimentos graves e o carrinho ficou destruído. Segundo o site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas.

Por ter problemas de saúde, o motorista do caminhão precisou ser socorrido e levado até o pronto-socorro por causa do nervosismo que passou.

Assista as imagens:

