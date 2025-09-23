Menu
Polícia

JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio

O suspeito foi preso após ser espancado por moradores que flagraram ele com a vizinha de 9 anos

23 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis
O suspeito foi preso pelas autoridades O suspeito foi preso pelas autoridades   (Reprodução)

O pedreiro, de 65 anos, preso ao ser flagrado estuprando uma criança, de apenas 9 anos, não teria demonstrado sinais de que abusava da menor durante suas idas a casa da família no Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Conforme relatado pela genitora da vítima, o suspeito era conhecido e frequentava seu imóvel, devido a proximidade da vizinhança. No entanto, ela nunca desfiou que algo deste tipo estivesse acontecendo com sua filha.

Na noite de sábado (20), diversos populares que relataram haver um senhor em atos obscenos com uma criança no interior de sua residência. Os moradores então acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana), detalhando que o suspeito estava sendo agredido.

Por conta disso, as equipes foram até o endereço indicado, na Rua Domingos Belentani, onde encontraram a vítima sendo espancada. Foi então realizado o afastamento do grupo, que continuou com a confusão jogando pedras e garrafas contra o suspeito e contra a guarnição, além de quebrar e atear fogo na casa do homem. Que precisou usar spray de pimenta para afastar os populares.

Posteriormente, ele foi preso e por estar com vários ferimentos pelo corpo, precisou ser encaminhado para o CRS Aero Rancho, onde recebeu atendimento por um médico plantonista. Após exame, havia a suspeita de fraturas faciais, sendo solicitada transferência para um hospital, onde o homem passaria por uma tomografia antes de ser liberado pelos médicos e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

As crianças passaram por escuta humanizada no CRS Aero Rancho, conduzida por assistente social, ocasião em que um médico solicitou exames laboratoriais e medicações preventivas para HIV, hepatite e demais ISTs.

O suspeito passou por audiência de custódia na manhã de segunda-feira (22), e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Assista ao vídeo da confusão:

 

