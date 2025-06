JD1TV: Mais de 1,5 mil munições de fuzil são apreendidas pela PRF em Bataguassu

Mais de 1,8 mil munições, de diversos calibres, foram encontrados em um caminhão durante a manhã desta quinta-feira (11), em Bataguassu. O veículo também estava carregando mais de uma tonelada de maconha.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam fazendo uma fiscalização na BR-267, quando abordaram um caminhão que transportava uma peça de trator.

Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades de segurança que impediram a continuidade da viagem, e o veículo foi removido ao pátio.

Ao chegarem ao local onde o caminhão estava retido, os policiais constataram que o motorista e o passageiro, já identificados, haviam abandonado o veículo e fugido a pé, não sendo encontrados.

Durante inspeção minuciosa na carga, os agentes encontraram grande quantidade de droga e munições escondidas no interior da peça de trator. Ao todo, foram apreendidos 1.360 kg de maconha, 7 Kg de haxixe, 1.593 munições de fuzil calibre 7.62 e 287 munições de calibres .40, .45 e 9 mm.

Ao todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu.

Assista aos vídeos enviados pela PRF à imprensa: