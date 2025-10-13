JD1TV: Mais de 8 kg de maconha são encontrados em carro adquirido em leilão

A equipe do Canil do 3º Batalhão de Polícia Militar apreendeu, na manhã desta segunda-feira (13), 8,1 kg de maconha escondidos em um veículo adquirido por leilão, no bairro Vila Márcia, em Dourados.
De acordo com a PM, o proprietário do carro informou ter adquirido o veículo em um leilão realizado no dia 28 de agosto de 2025. Durante uma vistoria detalhada, ele encontrou um compartimento oculto com tabletes suspeitos e acionou a polícia imediatamente.
Com o apoio de um cão farejador do Canil, a equipe confirmou a presença da droga. Ao todo, foram apreendidos oito tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 8,1 kg.
O material foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde o caso será investigado.
