JD1TV: Mais de quatro horas depois, pista é liberada após acidente na BR-262

Após mais de quatro horas de interdição e limpeza da pista, a BR-262, no trecho entre o Indubrasil e Sidrolândia, foi liberada depois de um acidente que terminou com duas pessoas mortas e espalhou produtos por toda a rodovia.

O casal Vilson Stefanello e Evanir Fátima Antunes morreram após uma tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, que terminou com o veículo que estavam, uma Fiat Toro, se chocar frontalmente com um caminhão. Eles morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

Segundo o delegado da Polícia Civil Gabriel Desterro, o acidente foi tão violento que o veículo rodou após a colisão e foi atingido na lateral e na traseira. “O motorista que estava atrás não conseguiu evitar, e aí houve o impacto frontal [...] Foi uma sequência de colisões em altíssima energia”, explicou.

O motorista do caminhão, de 45 anos, fez teste do bafômetro no local, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Devido aos ferimentos, em decorrência do acidente, ele não prestou o depoimento formal. “Ele não vai ser ouvido hoje em virtude dos ferimentos, que estão bastante visíveis, mas o boletim de ocorrência será feito e vamos aguardar o laudo pericial para prosseguir com a investigação”, explicou o delegado.

O local seguia isolado para trabalhos da perícia, retirada do veículo e limpeza dos destroços e produtos, que o casal carregava no veículo, da via.

