JD1TV: 'Maníaco do Parque' perseguia vítimas e disfarçava com celular em Campo Grande

José Carlos Santana foi preso novamente pela Polícia Civil após ficar dois anos em liberdade. Conhecido como 'Maníaco do Parque', o acusado já havia perseguido algumas mulheres e feito pelo menos duas vítimas na região central de Campo Grande, sempre com a mesma tática do telefone.

Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, Santana aparece supostamente falando ao celular em duas datas diferentes e perseguindo duas vítimas. Ele mantém uma distância razoável das mulheres para não ser descoberto e quando fugia das câmeras, atacava as mulheres.

Na prática, o maníaco abordava as vítimas e as colocava em seu veículo, cometendo os atos sexuais. Em 2007, quando ele foi preso pelo mesmo crime, ele havia estuprado pelo menos 10 mulheres.

Após minuciosa investigação do SEFEM (Setor de Investigações de Crimes Sexuais e Feminicídio) da DEAM, o suspeito dos recentes estupros foi identificado e preso em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

Na Operação Incubus, foram cumpridos quatro mandados de prisão, sendo dois por crimes sexuais e dois por violência doméstica.

Veja a ação do 'Maníaco do Parque':

Deixe seu Comentário

Leia Também