JD1TV: Marido tenta matar mulher com golpes de foice na Capital

Uma mulher, identificada como Jacira e aproximadamente 55 anos, foi atingida com golpes de foice pelo marido Jair, na tarde deste sábado (04), na Rua Rio Dourado, Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. A equipe avançada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima inconsciente que foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

O casal mora em uma kitnet de duas peças e de acordo com a vizinha, de 27 anos, que preferiu não se identificar, a discussão do casal é sempre "nos gritos", por isso os vizinhos acharam que não era tão grave. A briga começou na noite anterior, logo após o marido chegar da fazenda. Ainda de acordo com a vizinha. Hoje, durante a hora do almoço o casal teve outra discussão e o marido acabou desferindo golpes na região do pescoço e nuca de Jacira. Em seguida, escondeu a foice debaixo da cama e foi pedir ajuda aos vizinhos.

"Ele chegou na janela da minha casa dizendo que tinha 'dado uns golpes de foice' nela. Depois disso saiu correndo. Eu e meu marido saímos pra ajudar e eu falei pra ir atrás dele e segurar até chegar a polícia", disse uma moradora.

Os moradores da rua o alcançaram, imobilizaram e chamaram a polícia, um deles era um policial que estava de folga e ajudou a segurar o autor. A PM (Polícia Militar) foi acionada, apreendeu a foice e prendeu o homem falando com vizinhos. Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) , e deve ser indiciado com possível tentativa de feminicídio.

Assista mais detalhes:

https://www.facebook.com/watch/?v=352896827267295

Deixe seu Comentário

Leia Também