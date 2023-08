JD1TV: Matrix? Homem desvia de tiros e escapa da morte durante tentativa de execução

Um homem, que não chegou a ser identificado, escapou da morte ao ‘dar uma de Matrix’ e desviar de quatro disparos, que teriam sido efetuados contra ele. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (15), em São Paulo.

Informações do site Metrópoles apontam que a vítima estava andando, pela Rua Poanópolis, em Poá, quando foi surpreendido por duas pessoas em uma moto. Os disparos foram feitos pelo garupa do veículo, que passou a menos de dois metros de distância do homem.

Alguns dos tiros chegam acertar um muro, cujo reboco é fragmentado após ser perfurado. Pouco antes da aproximação da dupla criminosa, o homem que caminha pela rua coloca a mão na cintura, da qual saca uma aparente arma de fogo, enquanto se joga no chão, escapando dos disparos dos bandidos.

Ainda de acordo com o site, a Policia Militar foi acionada para atender o caso. A corporação no entanto, informou que a vítima não seria um policial. Questionada sobre a provável pistola sacada pelo homem alvo dos tiros, a PM afirmou não constar em seus registros o fato de a vítima estar portando uma arma de fogo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que, até o momento, nenhum registro sobre a tentativa de homicídio foi feito pela vítima.

O caso é investigado pelas equipes da polícia local. Assista ao vídeo:

