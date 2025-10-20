Menu
Polícia

JD1TV: Mecânico pega carro de cliente e causa acidente em Ribas

O veículo foi abandonado às margens de uma estrada vicinal

20 outubro 2025 - 18h24Brenda Assis
A caminhonete foi encontrada na tarde de hoje

Um mecânico, ainda não identificado, teria pegado a caminhonete de uma cliente e causado dois acidentes antes de abandonar o veículo em uma área de mata localizada às margens de uma estrada vicinal do município de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações divulgadas pelo site Ribas Ordinário, durante o final de semana a caminhonete já teria se envolvido em um acidente e atingido o muro de uma escola.

Já no começo da tarde desta segunda-feira (20), o veículo foi abandonado às margens da estrada. A caminhonete havia colidido contra algumas árvores.

Ainda segundo o site, o veículo foi usado indevidamente pelo mecânico, após a proprietária deixar no estabelecimento para reparos.

 

