JD1TV: Menina de 9 anos é esfaqueada após tentativa de estupro na Capital

Uma menina de 9 anos foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande após ser agredida durante uma tentativa de estupro na tarde desta sexta-feira (2), na Rua Cláudio Coutinho, no bairro Jardim Campo Nobre.

Segundo informações iniciais, a menina estava brincando com outras crianças, incluindo uma prima, em um córrego que passa ao lado de um condomínio, quando o agressor se aproximou dos menores.

Neste momento, o homem puxou a menina e, durante a tentativa de estupro, cortou o seu pescoço com uma faca de cozinha. Achando que a menina estava morta, jogou a criança no córrego.

"Ele tinha falado com a gente, e eu estranhei, já que ele estava na mata, eu briguei com meus primos, que estavam querendo chegar perto dele, e minha mãe sempre falou para não chegar e nem conversar com estranho", contou uma prima da vítima.

Os familiares da menina, ao tomarem conhecimento do crime, tentaram perseguir o criminoso, que fugiu para a mata. No desespero do momento, os pais tiraram as roupas que a menor usava no momento do crime e trocaram a roupa, já que as vestes estavam muito ensanguentadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da menina, que foi encaminhada para a Santa Casa para atendimento de emergência e levar pontos no corto em seu pescoço.

A Polícia Militar também foi acionada e, após buscar na região, conseguiu localizar e apreender o criminoso, que ainda portava a arma do crime, além de outros dois homens, que tem possível envolvimento no crime.

Ele confessou a tentativa de estupro e homicídio da criança e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Matéria editada às 18h14 para adição de informações.

