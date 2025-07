JD1TV: Mesmo sem uma perna, homem invade e rouba escola em Mundo Novo

Homem de 29 anos foi preso por invadir e furtar uma escola durante a madrugada do último sábado (5), em Mundo Novo. Ele é amputado de uma perna.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, mesmo sem parte de uma das pernas o homem conseguiu escalar um muro de aproximadamente dois metros para invadir o local e fugir levando uma televisão, um aparelho receptor e um tapete.

Após análise das imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o autor, já conhecido por envolvimento em crimes patrimoniais. Ele foi localizado, levado à delegacia e confessou o furto.

O homem foi indiciado por furto qualificado pela escalada e com agravante por ter sido praticado durante o período de repouso noturno.

Assista ao vídeo: