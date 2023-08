JD1TV: Morador de condomínio morreu 'tentando separar' briga de casal no Tarumã

Saiba Mais Polícia Briga em condomínio termina com rapaz morto a facadas no Tarumã

Bruno Aparecido Gabilão Cadete, de 28 anos, morreu durante a quinta-feira (11) ao tentar interromper uma briga entre um casal que morava no condomínio Portal das Laranjeiras, no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele tomou uma facada no tórax e não suportou aos ferimentos enquanto era atendido em uma unidade de saúde.

Segundo apurado pela reportagem, Bruno estava no condomínio, mas havia uma briga entre um casal e ele se incomodou com o barulho e tentou invertir na situação, quando passou a discutir com o suspeito do assassinato, identificado como Diego.

O suspeito ainda teria fugido do local após cometer o crime e por enquanto não foi encontrado. Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a movimentação da equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Científica no condomínio.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. A investigação prossegue.

Relembre - Bruno foi socorrido pela síndica do condomínio até o CRS (Centro Regional de Saúde) do Coophavila.

A equipe médica da unidade de saúde tentou reverter o quadro de saúde da vítima, mas ele não resistiu e faleceu ainda na quinta-feira. O suspeito fugiu do local dos fatos em um Fiat Uno, de cor azul.

Durante a madrugada de sexta-feira (11), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar entregou um celular na delegacia, pois existe a suspeita que seja de Diego.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Briga em condomínio termina com rapaz morto a facadas no Tarumã

Deixe seu Comentário

Leia Também