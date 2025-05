JD1TV: Morador de rua coloca fogo no próprio corpo em estação de metrô de SP

Um morador de rua, de 74 anos, foi socorrido com o corpo todo queimado depois de atear fogo em si próprio durante a manhã desta sexta-feira (30), na estação São Bento, por onde passa a linha 1-azul do Metrô de São Paulo.

Agentes de segurança usaram ao menos cinco extintores para apagar as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para outras pessoas presentes na estação.

O homem foi rapidamente encaminhado a um pronto-socorro da região pela equipe de resgate, segundo comunicado oficial da empresa. Nenhum outro passageiro ficou ferido no incidente.

Até o momento as motivações que levaram o homem a atear fogo em si mesmo não foram esclarecidas pelas autoridades.

A estação não foi danificada nem a circulação de trens alterada. Assista ao vídeo: