JD1TV: Câmeras flagraram morador de rua estuprando mulher na Praça Ary Coelho

Morador de rua, de 59 anos, foi preso ao ser flagrado estuprando uma mulher, de 43 anos, na Rua 14 de Julho, região central de Campo Grande. O crime foi visualizado pelas câmeras da Central de Monitoramento, na calçada da Praça Ary Coelho.

Conforme o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada pela central após o crime ter sido visualizado. Nas imagens, a vítima aparece dormindo entre seu marido e o autor do estupro, já que o casal estaria em situação de rua enquanto se deslocam do Rio Grande do Sul para a região norte do país.

Já por volta das 23h40 de sexta-feira (13), o autor acorda e começa a passar a mão na vítima. Em seguida, ele se aproveita do fato de a mulher estar totalmente desacordada para tirar a roupa dela e cometer o estupro.

Quando a GCM chegou ao local, encontrou a vítima desorientada e com sinais de sonolência. As equipes a mulher contou que toma remédio controlado para o tratamento de depressão e AVC (acidente vascular cerebral), por conta disso não teria sentindo e despertado quando o homem a tocou.

Preso, o autor negou os fatos a GCM. Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso acabou sendo registrado como estupro de vulnerável.

Assista ao vídeo divulgado pela GCM. As imagens foram borradas para evitar exposição da vítima:

