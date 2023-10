JD1TV: Morador de rua furta pastéis em lanchonete e dona brinca: 'melhor da cidade'

Um morador de rua foi flagrado furtando vários pasteis em uma lanchonete localizada no bairro São João, em Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Após passar o susto, a dona do estabelecimento comemorou dizendo que tem o ‘melhor pastel da cidade’.

Conforme as informações iniciais, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (10), no cruzamento das ruas México e Bolívia.

As gravações das câmeras de segurança foram divulgadas nas redes sociais. Após o caso ter se tornado público, a dona do estabelecimento disse ter ficado assustada com a ousadia do morador de rua. Porém, em seguida comemorou ter o "melhor pastel da cidade", ao ver o rapaz comendo o salgado.

Apesar de não ter registrado um boletim de ocorrência, a proprietária informou a Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFRON) sobre o incidente e solicitou rondas ostensivas na região para evitar futuros furtos.

Assista ao vídeo:

