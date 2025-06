JD1TV: Morador de rua morre ao ser esfaqueado no peito durante briga em Caarapó

Uma pessoa morreu ao ser esfaqueada durante uma briga ocorrida na noite de sexta-feira (27), na cidade de Caarapó. O suspeito do crime foi preso.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender um caso de lesão corporal, após um morador de rua ser socorrido com uma facada no peito e levado para o Hospital São Mateus. Durante o atendimento médico, ele acabou falecendo.

Em diligências pela região central da cidade, os policiais descobriram através de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que pelo menos quatro moradores de rua teriam se envolvido na confusão.

Em dado momento, um homem surpreende o autor pelas costas com uma voadora. Em seguida, desencadeia-se uma breve luta corporal entre os dois, tendo o rapaz aplicado um golpe com uma faca de serra na região do peito do outro indivíduo.

Segundo o site Ligado na Notícia, no meio dos trabalhos investigativos os policiais encontraram o autor, de 27 anos, que foi preso em flagrante pelo crime.

Assista a confusão:

Your browser does not support HTML5 video.

