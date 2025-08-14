Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Morador filmou idoso praticando zoofilia contra cachorrinha em Nova Andradina

Ao ser visto, ele chegou a 'disfarçar' dizendo que estava apenas deitado na grama

14 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis
O crime foi flagrado por moradores da regiãoO crime foi flagrado por moradores da região   (Foto: Reprodução/Jornal da Nova)

A gravação, feita por um morador de Nova Andradina, mostram o momento que o idoso, de 81 anos, é pego ao ser visto praticando o crime de zoofilia com uma cadela em uma calçada da rua Arthur da Costa e Silva, esquina com a José Pereira Sobrinho.

No vídeo, a pessoa pergunta o que o suspeito estava fazendo. Deitado, enquanto levanta as calças, ele chega a dizer que ‘estava apenas deitado’ na tentativa de disfarçar e escapar da prisão.

Porém, logo após a chegada do popular, a Polícia Militar aparece e realiza a prisão em flagrante do homem.

Ontem, moradores detalharam que o homem estava andando com o animal pelas ruas desde as primeiras horas da manhã. Já no começo da tarde, ele foi visto na frente de uma casa, com as calças abaixadas, em posição sugestiva de ato sexual com o animal. Mesmo depois de ser visto, ele negou o crime.

Testemunhas afirmaram que a cadela apresentava ferimentos visíveis na região genital. Diante da situação, ela foi resgatada ONG de proteção animal, recebendo os primeiros cuidados antes de ser levada a um local especializado.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, prendendo o homem e o encaminhando à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Se comprovado que os maus-tratos, ele pode ser condenado de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais. Por se tratar de um crime contra cachorro, a pena pode ser superior a 2 anos, não é cabível fiança na Delegacia, sendo necessária decisão judicial para eventual liberdade provisória.

Zoofilia ainda não é crime específico – Atualmente, a prática de zoofilia no Brasil é enquadrada como forma de maus-tratos. Porém, tramita no Senado o Projeto de Lei 1.494/2021, que propõe a tipificação do abuso sexual contra animais como crime específico. A proposta já foi aprovada na CMA (Comissão de Meio Ambiente), com parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), e agora segue para análise na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Assista ao vídeo:

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande
O flagrante aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é preso com munições e kit que transforma pistola em submetralhadora na Capital
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
Polícia
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho
Polícia
JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho
O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje
Polícia
Homem morre em confronto com a Policia Militar durante operação em Sonora
Trecho onde motociclista morreu
Polícia
Motociclista que morreu na Gury Marques é identificado e tinha 23 anos
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem é alvo de atentado a tiros enquanto urinava na rua no Aero Rancho
Perícia confirmou que morte foi por afogamento
Polícia
Motociclista morre em acidente na Avenida Gury Marques

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar