JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente

13/09/2025 às 13h30

Na manhã deste sábado (13), um homem foi flagrado furtando fios elétricos na Rua Ouro Branco, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande. Revoltados com a ação criminosa, moradores da região decidiram imobilizar o autor até a chegada da polícia.

De acordo com testemunhas, o homem estava retirando fios de uma casa na região. Inconformados com a situação, a própria vizinhança resolveu fazer justiça. No vídeo encaminhado ao JD1, é possível ver o homem amarrado com uma corrente a um tronco de árvore, no fundo a narração dos moradores indignados.

Ao lado do rapaz, um saco com todos os materiais furtadas nesta manhã, confira o vídeo abaixo:

