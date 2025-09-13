Menu
Polícia

JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente

Caso aconteceu na manhã deste sábado no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande

13 setembro 2025 - 12h17Taynara Menezes e Luiz Vinicius    atualizado em 13/09/2025 às 13h30
Autor de furtos imobilizado por moradores Autor de furtos imobilizado por moradores   (Reprodução)

Na manhã deste sábado (13), um homem foi flagrado furtando fios elétricos na Rua Ouro Branco, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande. Revoltados com a ação criminosa, moradores da região decidiram imobilizar o autor até a chegada da polícia.

De acordo com testemunhas, o homem estava retirando fios de uma casa na região. Inconformados com a situação, a própria vizinhança resolveu fazer justiça. No vídeo encaminhado ao JD1, é possível ver o homem amarrado com uma corrente a um tronco de árvore, no fundo a narração dos moradores indignados.

Ao lado do rapaz, um saco com todos os materiais furtadas nesta manhã, confira o vídeo abaixo: 

 

