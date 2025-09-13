JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente

Na manhã deste sábado (13), um homem foi flagrado furtando fios elétricos na Rua Ouro Branco, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande. Revoltados com a ação criminosa, moradores da região decidiram imobilizar o autor até a chegada da polícia.
De acordo com testemunhas, o homem estava retirando fios de uma casa na região. Inconformados com a situação, a própria vizinhança resolveu fazer justiça. No vídeo encaminhado ao JD1, é possível ver o homem amarrado com uma corrente a um tronco de árvore, no fundo a narração dos moradores indignados.
Ao lado do rapaz, um saco com todos os materiais furtadas nesta manhã, confira o vídeo abaixo:
