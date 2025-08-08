Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado

O caso ocorre dois dias após uma mulher ter sido morta nas proximidades da mesma região

08 agosto 2025 - 11h20Sarah Chaves    atualizado em 08/08/2025 às 11h28
Foto: Reprodução/CM7Foto: Reprodução/CM7  

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (8), na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima estava com mãos e pés amarrados e havia sinais de disparos de arma de fogo na região da cabeça. O corpo foi deixado enrolado em um lençol.

Ao lado da vítima, foi deixado um bilhete. "Morri porque matei a criança de quinze anos no bairro Jesus Me Deu", mensagem relacionada a outro crime ocorrido recentemente. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local para dar início às investigações. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Conforme o site CM7, o caso ocorre dois dias após uma mulher ter sido morta nas proximidades da mesma região. As autoridades investigam a possibilidade de conexão entre os dois crimes, mas ainda não há confirmação oficial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Polícia
Rapaz acusado de matar padrasto com 17 facadas no Nova Lima é preso pela PM
Delegacia de Polícia Civil de Água Clara
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Polícia
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
Polícia
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
 Garras
Polícia
Campo-grandense é preso após receber dinheiro de sequestro ocorrido em SP
O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira
Polícia
Motorista estava socorrendo neto quando foi atingido por moto na MS-164, em Ponta Porã
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande