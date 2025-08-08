JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (8), na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima estava com mãos e pés amarrados e havia sinais de disparos de arma de fogo na região da cabeça. O corpo foi deixado enrolado em um lençol.
Ao lado da vítima, foi deixado um bilhete. "Morri porque matei a criança de quinze anos no bairro Jesus Me Deu", mensagem relacionada a outro crime ocorrido recentemente. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local para dar início às investigações. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para realizar a remoção do corpo.
Conforme o site CM7, o caso ocorre dois dias após uma mulher ter sido morta nas proximidades da mesma região. As autoridades investigam a possibilidade de conexão entre os dois crimes, mas ainda não há confirmação oficial.
