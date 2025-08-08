JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (8), na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima estava com mãos e pés amarrados e havia sinais de disparos de arma de fogo na região da cabeça. O corpo foi deixado enrolado em um lençol.

Ao lado da vítima, foi deixado um bilhete. "Morri porque matei a criança de quinze anos no bairro Jesus Me Deu", mensagem relacionada a outro crime ocorrido recentemente. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local para dar início às investigações. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Conforme o site CM7, o caso ocorre dois dias após uma mulher ter sido morta nas proximidades da mesma região. As autoridades investigam a possibilidade de conexão entre os dois crimes, mas ainda não há confirmação oficial.

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também