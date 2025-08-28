JD1TV: Morta após ser sequestrada, criança foi encontrada enrolada em coberta na Capital

Saiba Mais Polícia Menina de 6 anos é sequestrada, estuprada e morta em crime brutal em Campo Grande

O corpo de Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, sequestrada, morta e estuprada durante a quarta-feira (27), em Campo Grande, foi encontrado enrolado em uma coberta, preso com fita adesiva em uma banheira de bebê. A vítima estava escondida embaixo da cama.

A informação foi confirmada pelo boletim de ocorrência registrado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Indícios apontam que a vítima poderia ser desovada em outro local, já que informações revelaram que o suspeito, identificado como Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, teria ido a uma residência no bairro Taquarussu pedir emprestado um cavucate - ferramenta de escavação.

O suspeito, também conhecido pelo apelido de 'Gordinho', está foragido até o momento, mas as autoridades da cidade estão mobilizadas no intuito de encontrá-lo e diligências estão sendo realizadas.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, na residência onde a vítima foi encontrada, havia marcas de chinelo em meio ao chão da cozinha sujo de barro.

O sequestro teria acontecido na região da Vila Taquarussu. Populares alegam que viram a menina ser levada pelo suspeito por volta das 8h da manhã por meio de câmeras de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, a família deu falta da criança no período da noite e o pai foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Menina de 6 anos é sequestrada, estuprada e morta em crime brutal em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também