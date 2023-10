JD1TV: Morte de bebê e risco de explosão marcaram simulação de acidente na BR-163

O 9º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas da CCR MSVia que ocorreu nesta manhã (6) na BR-163/MS , na altura do km 466, em Campo Grande teve cerca de 200 envolvidos, com a participação de alunos de enfermagem da UCDB, Unigram e UFMS, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA/MS), Detran, Coordenadoria Geral de Perícias, Defesa Civil Estadual de MS e Defesa Civil de Campo Grande.

A simulação que ocorreu na alça de acesso da rodovia, trouxe a representação de um acidente de grande complexidade envolvendo 5 veículos, sendo uma carreta tanque transportando diesel, uma van e outros três veículos de passeio, provocando vazamento de produto perigoso da carreta, além de impactar um total de 15 vítimas, sendo dois óbitos, três vítimas graves, duas moderadas e oito vítimas leves.

O atendimento às vítimas foi feito por ambulâncias da CCR MSVia em conjunto com veículos de resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e o helicóptero da Polícia Militar.

Marcos Kley de Souza, responsável pela 1° Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, contou sobre o trabalho da instituição ao fazer a contenção diante de ocorrências de acidente. "A Polícia Rodoviária Federal vai entrar com coleta de dados das vítimas e veículos e tentar chegar junto com a Polícia Científica sobre a causa do acidente para fazermos o registro", contou.

O Tenente Coronel Fabio Pereira de Lima, chefe da Seção de Operações do Corpo de Bombeiros apontou a complexidade da situação, onde havia risco de explosão, vítimas encarceradas dentro do veículo. "Temos que trabalhar na 'Hora de Ouro', para conseguir atender as vítimas o mais rápido possivel e aumentar a chance de sobrevida delas".

Veja como ocorreu a ação:



Deixe seu Comentário

Leia Também