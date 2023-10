JD1TV: Motocicleta é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Dourados

Motociclista, de 29 anos, foi socorrido em estado grave durante um acidente entre motos na noite de sexta-feira (20), no Jardim Novo Horizonte, em Dourados. O outro piloto envolvido na colisão seria um adolescente de 17 anos, que teve ferimentos leves.

Conforme as informações do site local, Dourados News, a vítima pilotava uma Honda CB 250cc, pela avenida Lindalva Marques Ferreira. Em determinado momento, ao passar pelo no cruzamento com a Rua Ignácia de Mattos Brandão, acabou colidindo contra a Honda CG Titan conduzida pelo adolescente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima em estado grave para o Hospital da Vida. O motociclista apresentava traumatismo craniano. Já o adolescente acabou sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a mesma unidade de saúde que o outro rapaz, porém, ele apresentava apenas ferimentos leves pelo corpo.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais. Confira um vídeo de câmeras de segurança, que filmaram a colisão entre as motocicletas:

