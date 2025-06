JD1TV: Motociclista empina moto e quase atinge família em calçada

Um motociclista, de 37 anos, perdeu o controle ao tentar empinar o veículo e quase atropelou uma família que estava na calçada, nessa terça-feira (24), em Bebedouro, no interior de São Paulo.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança flagraram o momento. Na gravação, o piloto aparece dirigindo em alta velocidade, até que perde o controle do veículo e avança na direção de uma calçada, na avenida Mario Rímoli.

O grupo estava sentado em frente à casa da família. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e informou que uma mulher foi atingida de raspão no pé. Uma criança também ficou em estado de choque com o susto.

O piloto caiu na rua e teve escoriações no corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo registro da guarda municipal, um boletim de ocorrência (b.o.) foi registrado e a documentação do motociclista foi averiguada. Ele não teve irregularidades constatadas.

O homem ainda passou pelo teste do bafômetro, mas testou negativo e foi liberado pelos agentes.

Motociclista pede desculpas – Horas depois do acidente, o motociclista publicou um vídeo em suas redes sociais e pediu desculpas à família pelo ocorrido. Na gravação, o piloto também recomendou que outros motoristas evitassem a manobra e lamentou o acidente.

Assista ao vídeo: