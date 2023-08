JD1TV: Motociclista fica inconsciente após acidente na Antônio Maria Coelho

Um acidente entre uma moto e um carro terminou com uma mulher sendo socorrida às pressas na tarde desta sexta-feira (25), no cruzamento entre as ruas Antônio Maria Coelho e Frederico Soares, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista do veículo que atingiu a vítima, um Ford Edge, vinha pela Rua Frederico Soares e quando passava pelo cruzamento com a Antônio Maria Coelho, e afirma não ter visto a motociclista vindo pela via.

O motorista, de 70 anos, ainda está no local, nervoso com o estado de saúde da motociclista.

A mulher, que pilotava uma Yamaha Factor, acabou se chocando contra a porta direita dianteira do veículo.

Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada às pressas para a Santa Casa da Capital.

Uma equipe da ronda escolar da Guarda Civil Metropolitana está no local realizando o controle do trânsito.

Acompanhe:

Deixe seu Comentário

Leia Também