JD1TV: Motociclista morre ao bater em carreta estacionada na Av. Guaicurus

Motociclista, identificado como Denivan Silva Rocha, de 37 anos, morreu após colidir contra uma carreta que estava estacionada na Avenida Guaicurus, na região do bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a carreta estava devidamente estacionada na pista. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, o rapaz atingiu a traseira do veículo violentamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local, mas nada puderam fazer pois o motociclista já estava sem vida. A Polícia Militar de Trânsito, a Polícia Civil e a Perícia Cientifica estiveram no local fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A reportagem do JD1 recebeu um vídeo que mostra o momento da colisão. Assista:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também