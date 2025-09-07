JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital

Elton de Paula Vargas, de 29 anos, morreu ao sofrer um grave acidente de moto durante a tarde de sábado (6), na Rua Gaspar de Lemos, localizada no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o rapaz seguia em alta velocidade pela via quando caiu em um buraco e acabou perdendo o controle de direção da motocicleta. Por conta disso, colidiu contra um caminhão, que estava estacionado no local.

O motociclista ficou desacordado logo após a colisão. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, realizando mais de 40 minutos de manobras de reanimação, no entanto, ele não resistiu e faleceu ainda na cena do acidente.

Os médicos constataram, durante o atendimento, ele tinha múltiplos ferimentos pelo corpo, fraturas e uma perfuração no pulmão. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.



