JD1TV: Motociclista morre após carro forçar ultrapassagem no Los Angeles

O motociclista Ronaldo Cabral Silva, de 46 anos, morreu na noite desta quarta-feira (15), após ser atingido por um veículo de passeio, que forçou uma ultrapassagem, na rua Cassim Contar, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. Ele estava acompanhado da esposa, que ficou gravemente ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o grave acidente aconteceu por volta das 22h, quando a motorista de um Fiat Siena, de 41 anos, tentou ultrapassar uma caminhonete e colidiu frontalmente com a motocicleta após invadir a pista contrária.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ocorre a colisão. Ronaldo e sua esposa são arremessados com o impacto e o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

A sua esposa, que não teve a identificação revelada, foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois ela teve suspeita de fratura nas duas pernas, além de ferimentos pelo corpo.

As marcas do acidente ficaram evidentes no para-brisa do veículo, que ficou completamente destruído, assim como a frente do Siena.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local, assim como Polícia Científica e a Polícia Civil.

