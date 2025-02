JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro na Av. Conde de Boa Vista

Um motociclista ainda não identificado, morreu na manhã deste sábado (8), após colidir a motocicleta da 'Mottu' com um Volkswagen Fox na Avenida Conde de Boa Vista, no bairro Tijuca em Campo Grande.

Imagens enviadas a redação do JD1 Notícias, mostra a vítima caída ao chão, do lado da motocicleta, ainda sem a presença de equipes de resgate. Veja: