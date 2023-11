JD1TV: Motociclista morre atropelado e mulher fica em estado grave em acidente no Tijuca

No final da tarde deste domingo (29), um motociclista, ainda não identificado, morreu e uma mulher, de 21 anos, ficou em estado grave após serem atropelados por uma caminhonete que furou a preferencial do cruzamento da Rua Souto Maior com Avenida Dinamarca, no Jardim Tijuca.

Uma terceira pessoa, de 20 anos, que seria companheiro da mulher, também foi socorrido, mas com ferimentos considerados leves.

O acidente aconteceu por volta das 17h50 deste domingo, quando as duas motocicletas seguiam pela Souto Maior, em sentidos opostos, quando foram atingidas pelo veículo que cruzou a preferencial, vindo pela Avenida Dinamarca.

A caminhonete, conduzida por um homem, de 32 anos, parou alguns metros à frente após o acidente. A princípio, não havia indícios de embriaguez, apenas desrespeito a sinalização do cruzamento.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que um dos motociclistas ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a atender o motociclista, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu pelo local. As outras duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.

Pelo local atuaram o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica com intuito de colher detalhes sobre as causas do acidente.

O caso deve ser registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

