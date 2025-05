JD1TV: Motociclista morre em acidente com caminhão no Indubrasil

Motociclista, ainda não identificado, morreu logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (9), na região do Indubrasil, após ser atropelado por um caminhão.

Informações preliminares apontam que o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Conforme repassado a reportagem, o acidente aconteceu após o motociclista tentar realizar uma conversão, quando foi atingido pelo veículo longo. A vítima foi atropelada e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para atender o local da ocorrência.