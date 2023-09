JD1TV: Motociclista morre em grave acidente com carro na Av. Cônsul Assaf Trad

O motociclista Augusto Rodrigues Nunes, de 29 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19), em um grave acidente envolvendo também um carro, modelo Fiat Fiorino, na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações colhidas pela reportagem no local, a vítima estava seguindo no sentido bairro ao centro da cidade e trabalhava como pedreiro, sendo esperado em uma obra.

Relatos preliminares por parte do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apontam que a vítima teria batido na traseira da Fiorino, enquanto tentava passar no corredor entre o veículo e um ônibus. Testemunhas não souberam relatar se Augusto chegou a ser atropelado.

Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O JD1 Notícias soube ainda que o irmão da vítima estava nas proximidades aguardando por ele em outro motocicleta, mas eles não trabalhavam juntos.

O trânsito na região está bastante lento devido ao isolamento da cena e por isso o cuidado é redobrado, tendo os motoristas orientados a buscarem uma rota alternativa enquanto não é finalizado os trabalhos.

A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para dar continuidade a ocorrência.

