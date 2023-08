JD1TV: Motociclista morre na Santa Casa após acidente na Via Park

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na Santa Casa de Campo Grande em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um carro, na madrugada de domingo (13), no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com Professor Luís Alexandre de Oliveira - a Via Park.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima seguia em sua motocicleta no sentido da Via Park ao Shopping, quando furou o sinal vermelho da via e atingiu o lateral esquerda de um Fiat Pálio que seguia pela Antonio Maria Coelho.

Com o impacto, o motociclista 'voou' sobre o veículo e caiu no asfalto. Alguns populares que passavam pelo local auxiliaram a vítima até que o Corpo de Bombeiros chegasse e fizesse o resgate, encaminhada para a Santa Casa.

Porém, segundo consta no boletim de ocorrência, assim que deu entrada no hospital, o motociclista passou a perder pulsação e a equipe médica tentou manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro e a vítima foi a óbito.

Nas imagens das câmeras de segurança, mostram que o acidente aconteceu por volta das 2h38 da madrugada e a morte do motociclista foi constatada às 3h57 no hospital.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Veja as imagens:

JD1TV: Motociclista morre na Santa Casa após acidente na Via Parkhttps://t.co/AxvFdPvsfX pic.twitter.com/NToEGVUCGf — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 14, 2023

